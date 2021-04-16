Kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı
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Kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de kamyonun yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Bingöl'de kamyonun yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T. idaresindeki 34 EU 3537 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı, şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Yaralı sürücü, ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİNGÖL

Kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı
Kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı
Kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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