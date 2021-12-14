Kamyon şarampole devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı - Haberler
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Kamyon şarampole devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Kamyon şarampole devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Akseki ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon şarampole devrildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyon şarampole devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Akseki - Manavgat karayolu Geriş kavşağı yakınlarında Akseki yönünden Manavgat yönüne giden Muammer E. idaresindeki 42 KM 329 plakalı boş sebze kasası yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücünün sebze yüklemek için Konya'dan Alanya'ya gittiği öğrenilirken, kazada sürücü yara almadan kurtuldu. - ANTALYA

Kamyon şarampole devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Kamyon şarampole devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Kamyon şarampole devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Kamyon şarampole devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı

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