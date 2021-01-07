Kamyon şarampole devrildi: 2 ölü
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Kamyon şarampole devrildi: 2 ölü

07.01.2021 09:58 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:02
Kamyon şarampole devrildi: 2 ölü

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpıp şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, TEM Otoyolu Hendek ilçesi Çakallık mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İsmail Durmaz yönetimindeki 41 UM 084 plakalı kamyon, refüje çarparak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail Durmaz ile yanındaki Fikret Karakaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon paramparça olurken, 2 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.


Kamyon şarampole devrildi: 2 ölü
Kamyon şarampole devrildi: 2 ölü
Kamyon şarampole devrildi: 2 ölü
Kamyon şarampole devrildi: 2 ölü
Kamyon şarampole devrildi: 2 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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