Kamyon şarampole devrildi: 1 ağır yaralı

Samsun'da kamyonun şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Samsun'da kamyonun şarampole devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Dalbahçe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen K.N. (52) yönetimindeki 61 K 0358 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkartıldı. Ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı