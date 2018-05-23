Kamyon, Metrelerce Yükseklikten Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Düştü

Elazığ'da yol yapımında kullanılan belediyeye ait kamyon, Fırat Üniversitesi kampüs alanında park halindeki otomobillerin üzerine düştü. 3 otomobilin büyük hasar gördüğü olayda, kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

KAMYON KONTROLDEN ÇIKIP 3 ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 11.00 sıralarında Fırat Üniversitesi kampüs alanında, yol yapımı çalışması sırasında meydana geldi.

Elazığ Belediyesi'ne ait kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak otoparkta park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

3 ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ, KAMYON SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

3 otomobilde büyük hasar meydana gelirken, kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardımı ile ters dönen kamyondan çıkarılan sürücü, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.