Kamyon Otoyolda Ters Şeritte Giden Otomobille Çarpıştı: 1 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ters şeritte seyreden otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Adil Küçükhüseyin (55) idaresindeki 06 AY 7192 plakalı kamyon, bir dinlenme tesisinden çıkarak ters şeritte ilerleyen Mustafa Kama'nın (71) kullandığı 06 DJ 1903 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kama, 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.



Kamyon sürücüsü Adil Küçükhüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ters yönde ilerleyen otomobili fark ettiğinde kazayı engellemeye çalıştığını söyledi.



Solunda da araç olduğunu ve kaçamayınca kazanın meydana geldiğini belirten Küçükhüseyin, "Yaralıyı kendimiz indirdik aşağıya. 'Bende bir şey yok, iyiyim' dedi ama yine de her ihtimale karşı hastaneye götürdüler." dedi.



Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan otoyolda ulaşım, otomobil ile kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.