Kamyon, Otoyolda Ters Şeritte Giden Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ters şeritte seyreden otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Adil Küçükhüseyin (55) idaresindeki 06 AY 7192 plakalı kamyon Bolu mevkinde bulunan bir dinlenme tesisinden çıkarak ters şeritte ilerleyen Mustafa Kama (71) idaresindeki 06 DJ 1903 plakalı otomobile çarptı.



Kaza yapan otomobil yolun sol şeridinde kalırken kamyon en sol şeride savruldu.



kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle bir süre orta şeritten sağlanan otoyoldaki ulaşım kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.



Kamyon sürücüsü kaza anını anlattı.



Kamyon sürücüsü Adil Küçükhüseyin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolun en sol şeridinde seyrettiği esnada karşısından gelen otomobili fark ettiğini belirterek, "Ters yöne girdi. Karşıma geldi. Solumda da araba vardı kurtaramadım. Sola da kaçamayınca mecbur kaza yaptım." dedi.



Otomobilin kendisine göre yolun sağ şeridinde seyrettiğini de sözlerine ekleyen kamyon sürücüsü, yaralının sağlık durumunun çok kötü olmadığını da belirterek, "Yaralıyı kendimiz indirdik aşağıya. 'Bende bir şey yok iyiyim' dedi. Ama yine de her ihtimale karşı hastaneye götürdüler." şeklinde konuştu.