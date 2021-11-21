Kamyon, otomobile çarptı: 5 yaralı

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM yolu geçişinde kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu 2'si bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM yolu Gebze Muallimköy mevkii Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen İsmet Kaygusuz idaresindeki 34 DNZ 689 plakalı kamyon, aynı istikamette ilerleyen Selman Kahrıman'ın kullandığı 31 ABG 721 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan 2'si bebek 4 kişi, ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Selman Kahrıman ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından, Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.