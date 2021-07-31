Kamyon otomobile çarptı: 3 yaralı
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Kamyon otomobile çarptı: 3 yaralı

Kamyon otomobile çarptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile hafriyat kamyonunun çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 çocuk hafif yaralandı.

Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile hafriyat kamyonunun çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 çocuk hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Saray ilçesi çevreyolu üzeri Çukuryurt Kavşağı'nda meydana geldi. Vize istikametinden Çerkezköy yönüne seyreden Evren D. idaresindeki 34 DDL 642 plakalı otomobile kırmızı ışıkta durduğu sırada aynı yönde seyreden Hükran E. idaresindeki 39 DU 713 plakalı hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, trafik ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 34 DDL 642 plakalı otomobilde bulunan 3 çocuk hafif yaralanırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kamyon otomobile çarptı: 3 yaralı
Kamyon otomobile çarptı: 3 yaralı
Kamyon otomobile çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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