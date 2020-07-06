Kamyon otomobile çarptı; 2 yaralı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük - Eskişehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Selahattin M. idaresindeki 06 MK 7635 plakalı kamyon, Lokman M. idaresindeki 42 AEG 216 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Ümmügülsüm E. ve Kübra E. hafif şekilde yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavileri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA