Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı
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Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, gireceği sapağı kaçırınca geri gitmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobile, arkadan gelen kamyon çarptı.

20.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:03
Kamyon otomobile çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ'nin ilçesinde, gireceği sapağı kaçırınca geri gitmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobile, arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza Gebze 'nun Tatlıkuyu Köprüsü altında meydana geldi. Ankara yönüne giden Murat Öztürk (66), yönetimindeki 57 EH 907 plakalı otomobille gireceği sapağı kaçırdı. Öztürk, geri gitmeye çalıştığı sırada otomobiline, arkadan gelen Burak Kahraman yönetimindeki 41 ADH 129 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Murat Öztürk ile yanında oturan Aliye Öztürk (65) ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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