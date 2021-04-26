Kamyon önüne kattığı otomobili sürükledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyon önüne kattığı otomobili sürükledi

Kamyon önüne kattığı otomobili sürükledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı. Sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ayhan Ü. yönetimindeki 09 EF 2744 plakalı kamyon ile Erol K. idaresindeki 35 HP 259 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyon otomobili metrelerce sürükledi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hasar gören otomobilin sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kamyon önüne kattığı otomobili sürükledi
Kamyon önüne kattığı otomobili sürükledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Burak Sergen Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kamyon önüne kattığı otomobili sürükledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 16:33:13. #1.16#

title