Kamyon Önündeki Otomobile Çarptı; Anne ve 8 Aylık Bebeği Öldü

İZMİT'te, yeşil ışığın yanması ile hareket eden kamyon önündeki otomobil e çarptı, 34 yaşındaki Pınar Azaklı, kucağındaki 8 aylık bebeği ile yaşamını yitirdi.



Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi Otogar mevkiinde meydana geldi. Yavuz Eren Ş. yönetimindeki 41 DJ 849 plakalı kamyon, yeşil ışığın yanmasıyla önünde duran Ahmet Azaklı'nın kullandığı 41 R 0201 plakalı otomobilin üzerine aracı sürdü. Kamyon, otomobile çarparak ilerlemeye devam etti.



Bu sırada korkuya kapılan Pınar Azaklı, 8 aylık bebeği Ravza Miray Azaklı ile birlikte otomobilden indi. Kamyonun otomobile çarpmasıyla dengesini kaybederek kucağındaki bebeğiyle birlikte yere düşen Pınar Azaklı kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi bebeğin öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Pınar Azaklı ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını kaybetti.



Olayın ardından kaçan kamyon sürücüsü bir süre sonra teslim oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İzmitkocaeli