Kamyon okul bahçesine uçtu: 2 yaralı
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Kamyon okul bahçesine uçtu: 2 yaralı

14.12.2020 23:04 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:08
Kamyon okul bahçesine uçtu: 2 yaralı

ZONGULDAK'ta yokuştan çıkan kum yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikten okul bahçesine uçtu.

ZONGULDAK'ta yokuştan çıkan kum yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikten okul bahçesine uçtu. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde İnağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Olcay Güneş yönetimindeki 67 ABT 318 plakalı kum yüklü kamyon, yokuş yukarı çıktığı sırada sürücünün kontrolünden çıktı. Kaymaya başlayan kamyon, yol kenarındaki beton korkulukları kırarak 15 metre yükseklikten okul bahçesine uçtu. Kazada, hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Olcay Güneş ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, vatandaşlar ve sağlık ekiplerince kamyondan çıkarıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kamyon okul bahçesine uçtu: 2 yaralı
Kamyon okul bahçesine uçtu: 2 yaralı
Kamyon okul bahçesine uçtu: 2 yaralı
Kamyon okul bahçesine uçtu: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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