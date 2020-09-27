Kamyon lastiği patlayınca tamirci havaya fırladı
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Kamyon lastiği patlayınca tamirci havaya fırladı

27.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 27.09.2020 01:03
Kamyon lastiği patlayınca tamirci havaya fırladı

Kırgızistan'da kamyon lastiğini tamir eden oto tamircisi lastiğin patlamasıyla havaya fırlayıp yere düştü.

Kırgızistan'da kamyon lastiğini tamir eden oto tamircisi lastiğin patlamasıyla havaya fırlayıp yere düştü.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir oto tamircisinde çalışan 3 kişi bir kamyondan çıkarılan lastikleri tamir ettiği sırada lastiklerden biri patladı. Tamircilerden birinin hava bastığı lastik patlayınca tamirci havaya fırladı. Sert bir şekilde yere düşen oto tamirci başından ağır darbe aldı. Kaburgalarında ve kolunda kırıklar olan tamircinin hastanede tedavisine devam edildiği açıklandı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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