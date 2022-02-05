KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI - Haberler
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KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MANİSA'da, değişim için lastikçiye getirilen kamyon lastiği hava basıldığı sırada patladı.

MANİSA (DHA) - MANİSA'da, değişim için lastikçiye getirilen kamyon lastiği hava basıldığı sırada patladı. Lastik yerden 1 metre yükseğe fırlarken, lastik ustasının kendini son anda kurtardığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay dün öğle saatlerinde Turgutlu ilçesi, Manisa-Turgutlu Kavşağı'ndaki bir lastik tamirhanesinde yaşandı. Lastik tamircisi Celal İvdi (35), değişim için tamirhaneye getirilen yeni kamyon lastiğini eskisiyle değiştirdikten sonra, kompresörle hava basmaya başladı. Bu sırada lastik, büyük bir gürültüyle patladı. Lastik yerden 1 metre yükseğe fırlarken, lastik tamircisi son anda kaçarak canını kurtardı. O anlar işyerini güvenlik kameralarına yansıdı.

'BOMBA GİBİ PATLADI'

Lastik tamircisi Celal İvdi (35), yaşadığı o anları anlattı. İvdi, "Dün, öğle saatlerinde değiştirilmek üzere 4 adet sıfır kaplama geldi. Lastiği taktım, şişirdiğim anda lastik bomba gibi patladı. Kendimi son anda geri atarak, kurtardım" diye konuştu.

KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI

KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI

KAMYON LASTİĞİ PATLADI, TAMİRCİ SON ANDA CANINI KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Turgutlu, Manisa, Bomba, Güncel, Haber

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