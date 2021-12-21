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Kamyon kupası üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyon kupası üzerine devrildi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı Silivri arıza yapan kamyonu tamir etmek isteyen sürücünün üzerine kamyon kupası devrildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Kamyon kupası üzerine devrildi

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Silivri arıza yapan kamyonu tamir etmek isteyen sürücünün üzerine kamyon kupası devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde D-100 Karayolu üzeri Çorlu Durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen sürücü arıza yapan 34 VL 7164 plakalı kamyonu emniyet şeridine çekerek park etti. Kamyonun kupasını kaldırarak arızayı tespit ve tamir etmek istediği anda kamyonun kupa kısmı sürücünün üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılan talihsiz sürücü olay yerindeki ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon kupası üzerine devrildi

Kamyon kupası üzerine devrildi

Kamyon kupası üzerine devrildi

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İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Son Dakika Haberleri

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