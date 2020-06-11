Kamyon köprüden uçtu
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Kamyon köprüden uçtu

Kamyon köprüden uçtu Feci kazada kamyon sürücüsü yaralandı Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon köprüden uçtu.

11.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:48

Kamyon köprüden uçtu

Feci kazada kamyon sürücüsü yaralandı

KARS - Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon köprüden uçtu. Feci kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza; Kars çevre yolunda meydana geldi. Ardahan'dan Kars'a seyir halindeki 76 AG 538 Plakalı Ş.B. idaresindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından köprüden uçtu. Feci kazada kamyon sürücüsü Ş.B. yaralandı. Kamyonda sıkışan Ş.B. Kars Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin kamyondan çıkardığı sürücü, daha sonra sedyeyle ambulansa taşındı. Ambulansa alınan Ş.B. Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyon köprüden uçtu

Kaynak: İHA

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