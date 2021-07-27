Kamyon Kiralama İşi - İhale İlanı

Sinop İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından;Merkez İlçe Muhtelif Köy Yolları Elekaltı Malzemesi Nakil İşi ihale edilecektir.

Sinop İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından;

Merkez İlçe Muhtelif Köy Yolları Elekaltı Malzemesi Nakil İşi ihale edilecektir.

1-İdarenin:

a)Adresi : Sinop İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı

: Hükümet Konağı 3. Kat No: 301 SİNOP

b)Telefon ve faks numarası : (0368) 260 5150 - (0368) 260 5150

c) Elektronik posta adresi

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı: Merkez İlçe Muhtelif Köy Yollarına 15. 113 Ton Elekaltı Malzemesi Nakil İşi

b) Teslim yeri: Projelerde belirtilmiştir.

c) Teslim tarihi: Kesinleşen ihale kararının ihale uhdesinde kalan istekliye tebliğ tarihini izleyen günden itibaren beş gün

İçinde sözleşme yapılacak, sözleşmenin imzalanmasından itibaren işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: MERKEZ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ ENCÜMEN TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati : 03/08/2021 Salı Günü Saat: 14: 00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4. 1. 1. Tebligat için adres beyanı formunda irtibat için adres, telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi yazılarak beyan edilecek. Adres Beyanı Formuna sadece kaşe vurulması, yazıyla yazılmaması durumunda belge geçersiz sayılacaktır.

4. 1. 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4. 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4. 1. 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4. 1. 3. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4. 1. 3. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. 1. 4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen durumda olmadığına ilişkin yazılı taahhütname, (Bu durumlarda olmadıklarına dair belgelerin asılları ihale tarihi itibariyle sözleşme öncesi verilecektir. )

4. 1. 5. Şekli ve içeriği Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği Madde 28'de belirtilen teklif mektubu.

4. 1. 6. Şekli ve içeriği Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği Madde 29'de belirtilen geçici teminat

4. 1. 7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırmaz.

4. 1. 8. İş ortaklığı beyannamesi (Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İhale aşamasında ortaklardan kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilin sorumlu oldukları belirtilir. )

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. (Teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından imzalanarak komisyon başkanlığına sunulacağından söz konusu istekli ve/veya temsille yetkili kişilerin ihale yapılan yerde hazır olması gerekmektedir. )

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürlüğü adresinde görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir.

8. Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Sinop İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürlüğüne verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri veya tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü ve buna benzer yollarla teklif verilemez, bu şekilde verilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Nakit Teminatlar işin adı belirtilerek, Birliğin Sinop Merkez Ziraat Bankası şubesindeki 28892740-5001 Nolu Hesabına yatırılacaktır. )

11. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli yada aslı idarece görülmüş onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

12. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14. Hakedişler iş programına göre İdarenin belirleyeceği zamanlarda düzenlenerek, ödenecektir. İş usulüne uygun tamamlanmadan hiçbir şekilde ödeme yapılmayacaktır. Bu duruma sebep olan yüklenicinin aleyhine idarenin tazmin hakları ayrıca saklıdır.

14. 1. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14. 2. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

14. 3. İhale komisyonunun kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

14. 4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır

15. Komisyon ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

BU İHALE 28/04/2007 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ' NE TABİDİR.

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE; 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU, 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU VE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ UYGULANIR. İLAN OLUNUR.

11. Madde Beyanı 17 KB indir Adres Beyanı 24 KB indir Birim Fiyat Teklif Cetveli 64 KB indir Geçici Teminat 41 KB indir İdari Şartname 147 KB indir İş Ortaklığı Beyanı 46 KB indir Kesin Teminat 39 KB indir Projeler 1474 KB indir Sözleşme Tasarısı 85 KB indir Teknik Şartname 16 KB indir

Kaynak: Habermetre