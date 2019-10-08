08.10.2019 11:09

Kamyon kayganlaşan yolda kaldırıma çıkıp duvara böyle çarptı

-Yağmurun etkisiyle yoldan çıkan kamyon kamerada

Oto yedek parça taşıyan bir kamyon önce aydınlatma direği ve ağacı devirdi daha sonra duvara çarparak durabildi

İSTANBUL - Haramidere-Avcılar bağlantı yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direği ve ağacı devirerek durabildi. Araç sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 05: 30 sıralarında Haramidere-Avcılar E-5 bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sağanak yağmur etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden oto yedek parça taşıyan kamyon sürücüsü Gürel Çetiner, yokuş aşağı inerken yoldan çıkarak önce kaldırımdaki aydınlatma direği ve ağacı devirip, beton duvara çarparak durabildi. Kaza sonrasında araçta sıkışan Çetiner'i kazayı gören bir vatandaş kurtardı. Daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber veren vata Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çetinere ilk müdahaleyi yaparak Esenyurt Devlet Hastanesine götürdü. Kaldırımda ve araçtada ağır hasar meydana gelirken, etrafa savrulan oto yedek parçalar yetkililer tarafından toplandı.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA