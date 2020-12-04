KAMYON KAYGAN ZEMİNDE KONTROLDEN ÇIKIP REFÜJE ÇARPTI: 3 YARALI

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan kamyon refüje çarptı. Kazada, ön camdan yola fırlayan bir kişi ile araçtaki diğer 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah doğru saat 05.00 sıralarında Akçay Caddesi Adnan Menderes Havalimanı kavşağında yaşandı. Hüseyin Sağlam idaresindeki 16 TE 708 plakalı kamyon, Gaziemir yönünden Torbalı istikametine ilerlediği sırada, kaygan zeminde kontrolden çıktı. Kamyonun orta refüje çarpması sonucu yolcu konumundaki Hasan Sağlam, ön camdan yola fırlayarak, Gürkan Kor ve Hüseyin Sağlam ise çarpmanın etkisiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, kazanın olduğu yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak önlem aldı. Yaralılar ise ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulanslarla Gaziemir Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akçay Caddesi, kamyonun yol kenarına çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK