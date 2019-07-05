Kamyon kasasını havuza dönüştürdü



ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi esnafından Ali Payam, kamyonun kasasını, içine su doldurularak havuza dönüştürdü. Görenleri şaşırtan havuzda hem Ali Payam hem de sitede çalışan işçiler sıcak havalarda serinleme imkanı buluyor.

Küçük Sanayi Sitesi'nde, güneş enerjisi işi yapan Ali Payam, havuza çevirdiği kamyon kasasında işçileriyle birlikte yüzerek serinliyor. Hava sıcaklığının 40 derecelere ulaşmasının ardından Ali Payam, hem serinlemek hem de çalışanların verimliliğini artırmak için çözüm arayışına girip, bu yönteme başvurduğunu ifade etti.

Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan da havuzla birlikte çalışanların verimliliğinin arttığını vurgulayarak, "Havaların sıcak olması nedeniyle çalışan işçilerimiz doğal olarak zorlanıyorlar ve verimleri düşüyor. İşyeri çalışanlarımızın diledikleri anda serinlemek için denize ya da havuza gitme imkanları yok. Biz de esnaflarımızdan Ali Payam'ın fikri doğrultusunda kamyon kasasının etrafını kapatarak suyla doldurduk ve havuz haline getirdik. Şimdi çalışan kardeşlerimiz fırsat buldukça kamyon kasasına girerek serinliyorlar. Siteye gelen bazı müşterilerimiz de havuza girerek serinleme imkanı buluyor" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Adıyaman