KOCAELİ (İHA) - Kamyon kasasından 6 milyon adet makaron çıktı

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan kamyonun kasasında yapılan aramada 6 milyon adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada 6 milyon adet makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.