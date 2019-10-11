Kamyon kasasındaki zuladan gümrük kaçağı sigara çıktı

11.10.2019 12:06

Bolu'da gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda, bir kamyonun kasasına özel olarak yapılan bölmede 10 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 kara yolundan İstanbul yönüne giden bir kamyondan şüphelendi.

Bolu'nun Kuruçay mevkisinde durdurulan kamyonda yapılan kontrollerde, kamyonun kasa bölümünde kaçakçılık için özel yapıldığı belirlenen bölmeye rastlandı.

Bu bölmede yapılan aramada 10 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el koyan polis ekipleri kamyon sürücüsü T.Ö. (23) hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: AA