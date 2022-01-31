KAMYON KASASINDAKİ 174 KAÇAK GÖÇMEN, BUHAR ÇIKINCA YAKALANDI - Haberler
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KAMYON KASASINDAKİ 174 KAÇAK GÖÇMEN, BUHAR ÇIKINCA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'da, jandarmanın durdurduğu kapalı kasa kamyondan çıkan buharın fark edilmesiyle 174 kaçak göçmen yakalandı.

GEVAŞ, VAN (DHA) - VAN'da, jandarmanın durdurduğu kapalı kasa kamyondan çıkan buharın fark edilmesiyle 174 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesindeki kontrol noktasında kapalı kasa kamyonu durdurdu. Kontrol sırasında, kamyonun tavan kısımdaki havalandırma bacasından buhar çıktığı fark edildi. Bunun üzerine bakılan kasada, karton kolilerin arkasına gizlenen 174 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

KAMYON KASASINDAKİ 174 KAÇAK GÖÇMEN, BUHAR ÇIKINCA YAKALANDI

KAMYON KASASINDAKİ 174 KAÇAK GÖÇMEN, BUHAR ÇIKINCA YAKALANDI

KAMYON KASASINDAKİ 174 KAÇAK GÖÇMEN, BUHAR ÇIKINCA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Gevaş, Güncel, Haber

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