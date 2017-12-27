Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk kamerada



GAZİANTEP - Gaziantep'te hurda yüklü kamyonet kasasında ince bir demire yaslanarak içeceklerini yudumlayan işçilerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi sanayi sitesinde seyir halinde bulunan bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan iki işçinin ince bir demire yaslanarak içeceklerini yudumlamaları amatör kamera tarafından görüntülendi.

Tehlikeli şekilde yolculuğunu uzun süre sürdüren kamyonet, sanayi sitesinden çıkarak, gözden kayboldu.