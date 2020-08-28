Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk
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Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk Kırıkkale'de eşya yüklü kamyonun kasasında yolculuk eden bir kişi görenleri şaşırttı.

28.08.2020 09:08 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:12

Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

KIRIKKALE - Kırıkkale'de eşya yüklü kamyonun kasasında yolculuk eden bir kişi görenleri şaşırttı. Eşyaların üzerinde bulunan kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki Irmak köyü mevkisinde eşya yüklü kamyonun kasasında yolculuk eden bir kişi, görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun üzerinde bulunan kişi, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. Yaklaşık 100 kilometre hızla giden kamyonun arkasında Kırıkkale yolu istikametine ilerleyen bir başka sürücü ise tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

Kaynak: İHA

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