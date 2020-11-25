Kamyon kasasında bir örümcek adam

Bursa'da seyir halindeki yapı malzemeleri yüklü kamyonun kasasına tutunup ölüme meydan okuyan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Bursa'da seyir halindeki yapı malzemeleri yüklü kamyonun kasasına tutunup ölüme meydan okuyan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Şehir merkezinde seyir halindeki kamyonun kasasına elleriyle tutunan gencin tehlikeli yolculuğu, trafikteki başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi. Görüntülerde, gencin güçlükle kasaya tutunduğu ve canını tehlikeye attığı anlar yer aldı. Kamyonun kasasında taşınan yapı malzemeleri ve yan kapağının açık olması dikkatlerden kaçmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı