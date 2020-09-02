Kamyon kasasında 58 sığınmacı yakalandı Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 58 yabancı uyruklu yakalandı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 58 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, şüphelendikleri Ertan Y. idaresindeki 06 BK 9603 plakalı kapalı kasa kamyonu durdurdu.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen kamyonun kasasında, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 6 Afganistan ve 52 Pakistanlı bulundu.

Sürücü Ertan Y. ile yanında bulunan Şaban B, yasa dışı yollarla İran'dan yurda girerek İstanbul'a gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin kaçak girişlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Yaklaşık 10 gündür yolda oldukları öğrenilen sığınmacılara polislerce yiyecek ikram edildi. Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardıkları sığınmacılara maske dağıttı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen sığınmacıların, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan, sağlık durumu kötü olan bazı sığınmacılar ise uygulama noktasına çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA