Kamyon kasasında 500 bin liralık makaron çıktı

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan kamyon kasasında üst üste istiflenmiş, tamamına yakını beyaz renkli koli içerisinde piyasa değeri 500 bin TL olan toplam 597 koli içerisinde 5 milyon 970 bin adet makaron tespit edildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Gazipaşa Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortak gerçekleştirilen faaliyette, Ş.D. isimli şahsa ait kamyon kasasında üst üste istiflenmiş, tamamına yakını beyaz renkli koli içerisinde piyasa değeri 500 bin TL olan toplam 597 koli içerisinde 5 milyon 970 bin adet makaron tespit edildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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