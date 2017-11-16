Kamyon Kasasında 193 Kilo Esrar Ele Geçirildi
MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyon kasasındaki pres makinesinde 193 kilo esrar ele geçirdi.
MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyon kasasındaki pres makinesinde 193 kilo esrar ele geçirdi.
Merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı Çay Mahallesi Termik Yolu üzerinde bulunan hurdalık alana uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi alan polis, bu adrese operasyon düzenledi. Hurdalıktaki kamyon kasası üzerindeki pres makinesinde arama yapan polis, 193 kilo esrar ele geçirdi. Biri kamyon şoförü, 3 kişi gözaltına alındı.
- Mersin