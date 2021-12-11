Kamyon kasasında 17 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Kamyon kasasında 17 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kamyon kasasında 17 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, polisin durdurduğu kamyonun kasasında, 17 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polisin durdurduğu kamyonun kasasında, 17 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yasa dışı yollardan sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler tarafından durdurulan kamyonun kasasında, kolilere gizlenen 17 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.


Kamyon kasasında 17 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kamyon kasasında 17 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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