Kamyon kasasında 17 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin durdurduğu kamyonun kasasında, 17 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yasa dışı yollardan sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler tarafından durdurulan kamyonun kasasında, kolilere gizlenen 17 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.