GÖÇMENLERİN BARINDIĞI METRUK EVLER YIKILDI; KAMYON KASASINDA 130 AFGAN YAKALANDI

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - VAN'ın Muradiye ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 130 kaçak göçmen yakalandı. İpekyolu ilçesinde ise göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 metruk ev yıkıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 02.30 sıralarında şüphelendikleri kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, kasada Afganistan uyruklu 130 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler ilgili kurumlara gönderilirken, kamyon şoförü S.A., gözaltına alındı.

6 METRUK YAPI YIKILDI

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinin farklı mahallelerinde daha önce kaçak göçmenlerin barındığı metruk evler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kentte 'şok ev' olarak tabir edilen 6 metruk yapının yıkılması için polis ekipleri Büyükşehir Belediye ekipleri ile birlikte belirlenen adreslere gitti. İlk yıkım ise Yeni Mahalle'deki Son Duran Çıkmaz Sokak'ta bulunan ve sahibi tespit edilemeyen atıl haldeki ev iş makineleri tarafından dakikalar içerinde yıkıldı. Yıkılan evin enkazı ise kepçe ile kamyonlara yüklenip, il dışına taşındı.

Emniyet yetkilileri, 2021 yılında kentte kaçak göçmenlerin barındığı 153 metruk yapının yıkıldığını bildirdi.