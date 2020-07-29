Kamyon kasasına gizlenmiş 195 kilogram eroin ele geçirildi (2)
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Kamyon kasasına gizlenmiş 195 kilogram eroin ele geçirildi (2)

Malatya'da, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir kamyonun kasasına gizlenmiş 195 kilogram eroin ele geçirildi.

29.07.2020 10:36 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:43

Malatya'da, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan bir kamyonun kasasına gizlenmiş 195 kilogram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında bir kamyonda arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği "Bonita"nın da katıldığı aramada, kamyonun kasasına gizlenmiş 375 paket 195 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çok başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Ekiplerin özellikle gece "şok" uygulama, yol kontrol noktalarında da ani kontroller şeklinde uyuşturucu ticaretiyle mücadele noktasında başarılı sonuçlar elde ettiklerini anlatan Baruş, şöyle konuştu:

"İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerimiz yine bu başarılı çalışmalardan birini gerçekleştirdi. Yol kontrol noktasında önceden yapılan analiz çalışması neticesinde durdurulan bir kamyonun kasasında 2 şahsa ait 375 paket halinde 195 kilogram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroinle ilgili 2 kişi yakalanarak TCK hükümlerine göre işlem yapılmak üzere mahkeme önüne çıkarılacak ve gerekli işlemler adli makamlarca tesis edilecek. Eğer bu 195 kilogram eroin yakalanmamış olsaydı belki binlerce gencimiz zehirlenecek ve aileleriyle karanlık bir geleceğe doğru yol alacaklardı. Bu nedenle operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum, başarılı operasyonların devam etmesini diliyorum."

2020'de şu ana kadar 814 operasyon düzenlendi

Vali Baruş, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 başından bugüne kadar ilimizde İl Emniyet Müdürlüğümüz ve il Jandarma Komutanlığımız ilgili ekiplerince yapılan çalışmalarda 814 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarla ilgili olarak 1258 kişi gözaltına alındı, bu kişilerden 170'i adli makamlarca tutuklandı. Bu yıl bugüne kadar yapılan operasyonlar neticesinde 122 kilogram kubar esrar, 7 kilogram 227 gram toz esrar, 10 gram plaka esrar, 10 gram kokain, 3 kilo 329 gram metamfetamin, 9 kilo 983 gram sentetik kannaboid, 65 kaptagon, 1478 extacy, 14 bin 489 kullanımı kontrole tabi hap ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan 36 bin 615 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonlarımız durmaksızın devam edecek. Zehir tacirlerinin ülkemizin geleceğini tehdit etmesine gençlerimizin geleceğine kurşun sıkmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

"Bu mücadeleyi hep birlikte başarabiliriz"

Uyuştucu satışının en az terör kadar tehlikeli olduğunu vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:

"Çünkü sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de tehdit etmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz çünkü bu mücadeleyi hep birlikte başarabiliriz. Uyuşturucu madde kullanımı uyuşturucu madde satışıyla ilgili şüpheli bir durum gördüklerinde lütfen 155 polis hattını, 156 nolu jandarma hattını ve İçişleri Bakanlığımız tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirilen mobil uygulama 'UYUMA' uygulamasından ihbarlarını yapabilirler. Onların haber vermeleriyle emniyet ve jandarma ekiplerimiz çok daha etkin çalışacak ve özellikle sokak satıcılarının gençlerimize yönelik bu uyuşturucu madde ticaretine izin verilmeyecektir. Bu noktada bütün vatandaşlarımızın katkısını bekliyoruz. Ulaşacaksak Malatya olarak hep birlikte başarıya ulaşacağız."

Vali Baruş, ele geçirilen 195 kilogram uyuşturucunun Malatya'da bugüne kadar yakalanan en yüksek eroin miktarı olduğunu sözlerine ekledi.

Kamyon kasasına gizlenmiş 195 kilogram eroin ele geçirildi (2)

Kaynak: AA

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