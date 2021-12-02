Son dakika haberleri! KAMYON KASALARINDA TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberleri! KAMYON KASALARINDA TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre BURSA'da kamyonetin kasasına asılarak, yapılan tehlikeli yolculuklar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA (DHA) - BURSA'da kamyonetin kasasına asılarak, yapılan tehlikeli yolculuklar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da dün 3 farklı kamyonetin kasasına asılarak, tehlikeli yolculuk yapan kişiler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Merkez Yıldırım ilçesi ile Mudanya ve Kestel ilçelerinde çekilen görüntülerin ikisinde kamyonete yüklenen eşyaların düşmemesi için kasasına tutundukları görüldü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Son dakika haberleri! KAMYON KASALARINDA TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAMERADA

Son dakika haberleri! KAMYON KASALARINDA TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAMERADA

Son dakika haberleri! KAMYON KASALARINDA TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAMERADA

Son dakika haberleri! KAMYON KASALARINDA TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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