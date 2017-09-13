Kamyon Karşı Şeride Girdi, 3 Aracı Biçti: 2 Yaralı

Malatya'da çevreyolunda seyir halindeyken karşı şeride geçen kamyon, 2 otomobil ile 1 hafif ticari aracı biçti. Kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde adliye kavşağında bulunan alt geçit çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen İbrahim B. (39) idaresindeki kamyon, yolun kenarında park halindeki tıra çarpmamak için yaptığı manevra sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kamyon önce Mehmet Karaca (51) idaresindeki 02 BD 066 plakalı otomobile ardından Feti Beyazelma (28) yönetimindeki hafif ticari araç ile Cemil Karaçınar idaresindeki 44 NN 768 plakalı otomobile çarptı.



Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, kazada yaralanan kamyon sürücüsü ve yanında bulunan 9 yaşındaki oğlu Sonat B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle çevreyolunun tek şeridi uzun süre trafiğe kapanırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.



Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - MALATYA