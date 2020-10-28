Kamyon ile traktör çarpıştı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı
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Kamyon ile traktör çarpıştı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı

28.10.2020 23:16 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:23

Sivas'ın Zara ilçesinde patates yüklü traktör ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde patates yüklü traktör ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan Karayolu Zara ilçesi yakınlarında meydana geldi. E.A. yönetimindeki 33 BHE 34 plakalı kamyon, Zara ilçesi yakınlarında Derviş Türkmen yönetimindeki 58 DZ 314 plakalı patates sevkiyatı yapan traktörle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Derviş Türkmen hayatını kaybederken, Ş.Ç., H.T. ve Ç.A.T. yaralandı. Traktör kasasında bulunan patatesler ise etrafa saçıldı. Ortalık adeta savaş alanına dönerken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alınırken, Derviş Türkmen'in cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Etrafa saçılan patatesler ise ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla yerden toplandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kamyon ile traktör çarpıştı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı
Kamyon ile traktör çarpıştı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı
Kamyon ile traktör çarpıştı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı
Kamyon ile traktör çarpıştı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDA ÖZEL

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