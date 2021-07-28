Kamyon ile otomobil çarpıştı, aynı aileden 5 kişi yaralandı
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Kamyon ile otomobil çarpıştı, aynı aileden 5 kişi yaralandı

Kamyon ile otomobil çarpıştı, aynı aileden 5 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinden Alanyurt'a seyir halinde olan Ahmet Ç. (41) yönetimindeki 16 CDF 04 plakalı otomobil virajdan dönerken karşı yönden gelen Erdal Ş. yönetimindeki 16 Y 4722 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savruldu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Halime Ç. (18), Fadime Ç.(43), Azra Ç.(6), Melek Ç.(14) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Kamyon ile otomobil çarpıştı, aynı aileden 5 kişi yaralandı
Kamyon ile otomobil çarpıştı, aynı aileden 5 kişi yaralandı
Kamyon ile otomobil çarpıştı, aynı aileden 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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