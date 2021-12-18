Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı - Haberler
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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Müslüm B. idaresindeki 27 ABP 566 plakalı Opel marka otomobil ile Adem Ç. yönetimindeki 07 LRU 64 plakalı Ford marka kamyon çarpıştı. Kazada sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Son Dakika Haberleri

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