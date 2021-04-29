Kamyon ile otomobil çarpıştı, 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kamyon ile otomobil çarpıştı, 6 yaralı

Kamyon ile otomobil çarpıştı, 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 06.30 sıralarında Suşehri ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. Suşehri istikametinden Akıncılar istikametine giden Ö.K. idaresindeki 34 NF 4357 plakalı Renault marka otomobil ile N.K. yönetimindeki 58 SF 200 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada sürücüler ile birlikte S.K., R.A., Ş.K., H.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kamyon ile otomobil çarpıştı, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
MUĞLA HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı
2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi
2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vedat Bilgin Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Aleyna Tilki Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Özgür Yankaya Sergen Yalçın Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kamyon ile otomobil çarpıştı, 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:08:27. #1.15#

title