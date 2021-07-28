Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'da, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

BURSA'da, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan sürücü Ahmet Ç. (41) yönetimindeki 16 CDF 04 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erdal Ş.'nin kullandığı 16 Y 4722 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Ç. ile birlikte Halime Ç. (18), Fadime Ç. (43), Azra Ç. (6) ve Melek Ç. (14) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTORĞAFLI


Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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