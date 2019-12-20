Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

20.12.2019 22:37 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:39
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'ın ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hakan K. yönetimindeki 34 GP 5281 plakalı çamur yüklü kamyon, Dr. Mustafa Bey Meydanı'nda, önce Raşit B. idaresindeki 46 FJ 463 plakalı otomobile sonra da ağaca çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası devrilen kamyondaki yüklü çamur çevreye dağıldı.

Belediye ekipleri kamyonun kaldırılmasının ardından bölgede temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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