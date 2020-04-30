Kamyon ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
30.04.2020 22:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:17
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
İzmir yönüne giden İsmail Kayhan idaresindeki 25 SN 861 plakalı kamyon, Küçükkuyu Rampaları mevkisinde Çanakkale istikametine seyreden Erdal Halat'ın kullandığı 53 FN 378 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen kamyonetteki sürücü Erdal Halat ile Kaan Acar, Emre Turna, Serdar, Dursun ve Erman Halat yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA