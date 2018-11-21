Korkunç Kaza! Kamyon İçinde Isınmak İçin Yaktığı Tüp Sonu Oldu

Karabük'te park halindeki kamyonda çıkan yangına müdahale eden ekipler, yanmış erkek cesediyle karşılaştı. 21 yaşındaki Seyfullah Yaka'nın, kendilerine ait kamyona girerek ısınmak için yaktığı piknik tüpünden çıkan yangın sonrası hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan, acılı ailenin geçtiğimiz yıl da ormanda meydana gelen bir kaza sonucu 11 yaşındaki diğer erkek çocuklarını kaybettikleri öğrenildi.

EKİPLER ALEV ALAN KAMYONU SÖNDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında merkeze bağlı Kayabaşı Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 52 K 5979 plakalı kamyondan dumanlar çıktığını fark eden bir kişi durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi ekipleri ön kısmı alev alan kamyona müdahale ederek söndürdü. Bu sırada kamyonun iç kısmına bakan ekipler içerinde yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı.

BİRBİRLERİNE SARILIP AĞLADILAR

Ekipler kamyon içerisinde yanan erkek cesedinin kimliğini belirlemek için çalışma yaparak, plaka üzerinden kamyonun sahibine ulaştı. Kısa sürede eşi ve çocukları ile olay yerine gelen kamyonun sahibi Recep Yaka, yanan cesedin oğullarına ait olduğunu görünce feryat etti. Acılı anne ise, "Ben bir saattir battaniye zannediyorum onu" diyerek sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden gencin annesinin feryatları yürekleri dağlarken, abisini görmek isteyen 9 yaşındaki küçük erkek kardeşini ise polisler ikna etmeye çalıştı. Hayatını kaybeden gencin anne ve babası ile kardeşleri yaşanan olaydan dolayı birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

ISINMAK İÇİN PİKNİK TÜPÜ YAKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada bir gün boyunca arkadaşları ile birlikte olduğu öğrenilen Seyfullah Yaka'nın evine gitmeyip uyumak için kendilerine ait kamyona bindiği ve içeride bulunan piknik tüpünü yakarak ısınmaya çalıştığı ve daha sonra uykuya daldığı belirlendi.

ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEREK ÖLDÜ

Piknik tüpünün devrilmesi sonrası çıkan yangın ve dumandan etkilenerek öldüğü tahmin edilen gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GEÇEN YIL DİĞER ERKEK ÇOCUKLARINI KAYBETTİLER

Öte yandan, acılı ailenin geçtiğimiz yıl da ormanda meydana gelen bir kaza sonucu 11 yaşındaki diğer erkek çocuklarını kaybettikleri öğrenildi.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.