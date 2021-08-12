İzmir'de 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
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İzmir'de 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 10 bin 500 uyuşturucu hap bulundu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 10 bin 500 uyuşturucu hap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki Akalan Gişeleri'nde bir kamyonu durdurdu.

Narkotik köpek "Dino"nun da katıldığı aramada, şoför kabininde kutu içerisinde 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

İzmir'de 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir'de 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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