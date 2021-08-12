İzmir'de 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 10 bin 500 uyuşturucu hap bulundu.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 10 bin 500 uyuşturucu hap bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki Akalan Gişeleri'nde bir kamyonu durdurdu.
Narkotik köpek "Dino"nun da katıldığı aramada, şoför kabininde kutu içerisinde 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör