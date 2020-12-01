Kamyon, güvenlik kulübesine çarptı
01.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:43
SİVAS'ta kontrolden çıkan kamyon, organize sanayi girişindeki güvenlik kulübesine çarptı.
SİVAS'ta kontrolden çıkan kamyon, organize sanayi girişindeki güvenlik kulübesine çarptı. 2 güvenlik görevlisinin yara almadan kurtulduğu kazada kulübede hasar meydana geldi.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. A.B. yönetimindeki 34 BFN 664 plakalı kamyon, güvenlik kulübesine çarptı. 2 güvenlik görevlisi kazayı yara almadan atlattı. Güvenlik kulübesinde ise hasar meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI