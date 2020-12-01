Kamyon, güvenlik kulübesine çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Kamyon, güvenlik kulübesine çarptı

01.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:43
Kamyon, güvenlik kulübesine çarptı

SİVAS'ta kontrolden çıkan kamyon, organize sanayi girişindeki güvenlik kulübesine çarptı.

SİVAS'ta kontrolden çıkan kamyon, organize sanayi girişindeki güvenlik kulübesine çarptı. 2 güvenlik görevlisinin yara almadan kurtulduğu kazada kulübede hasar meydana geldi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. A.B. yönetimindeki 34 BFN 664 plakalı kamyon, güvenlik kulübesine çarptı. 2 güvenlik görevlisi kazayı yara almadan atlattı. Güvenlik kulübesinde ise hasar meydana geldi. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
Yeni korona tedbirleri sonrası İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor
Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor

Kamyon, güvenlik kulübesine çarptı
Kamyon, güvenlik kulübesine çarptı
Kamyon, güvenlik kulübesine çarptı
Kamyon, güvenlik kulübesine çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

İlgili Haberler

DİYARBAKIR - Motosiklet kamyona çarptı: 2 ölü
DİYARBAKIR - Motosiklet kamyona çarptı: 2 ölü
Motosiklet, çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü
Motosiklet, çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü
Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü
Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Bülent Ersoy Demet Akalın Ariana Grande
Spor Orhun Ene Fatih Terim Sergen Yalçın Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Aralık Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamyon, güvenlik kulübesine çarptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 13:49:08. #1.15#
title