Kamyon gölete devrildi; 2 kişi yaralandı, 80 koyun telef oldu BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, gölete devrilen kamyondaki 2 kişi yaralanırken, taşınan 80 koyun da telef oldu.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, gölete devrilen kamyondaki 2 kişi yaralanırken, taşınan 80 koyun da telef oldu. Kaza, sabah saatlerinde, Karlıova- Erzurum yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 N 3709 plakalı koyun yüklü kamyon, kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan gölete devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, kamyonda bulunan 80 koyun da telef oldu. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA