Trafikte şaşırtan görüntü: Otomobilini kamyon gibi yükledi - Haberler
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Trafikte şaşırtan görüntü: Otomobilini kamyon gibi yükledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trafikte şaşırtan görüntü: Otomobilini kamyon gibi yükledi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde trafikte bir üstüne adeta kamyon gibi yük yüklenen otomobieli gören vatandaşlar şok oldu.

ANKARA (İHA) - Trafikte şaşırtan görüntü: Otomobilini kamyon gibi yükledi

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde trafikte bir üstüne adeta kamyon gibi yük yüklenen otomobieli gören vatandaşlar şok oldu.

Etimesgut İlçesi Ahi Mesut Caddesinde trafikte seyir halindeki bir otomobili gören vatandaşlar 'bu kadar da olmaz' dedi. Bir kamyon kadar yük yüklenen otomobil trafikte ilerledi. Güvenli taşımacılığı hiçe sayan sürücünün adeta bir kamyona yüklenecek yükü yüklediği araç vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Trafikte şaşırtan görüntü: Otomobilini kamyon gibi yükledi

Trafikte şaşırtan görüntü: Otomobilini kamyon gibi yükledi

Trafikte şaşırtan görüntü: Otomobilini kamyon gibi yükledi

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