Kamyon gelin arabası oldu Kızılcahamam'da nakliyecilik işiyle uğraşan damat, gelin evine süslettiği kamyonuyla gitti.

Kızılcahamam'da nakliyecilik işiyle uğraşan damat, gelin evine süslettiği kamyonuyla gitti.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde nakliyecilik ile uğraşan bir damat gelin evine süslettiği kamyonuyla gitti. Kamyonunu süsleten ve önüne 'Al Yazmalım' yazdıran damat, gelini evinden aldı. Daha sonra çift, birlikte düğün salonuna kadar kamyonla gitti. Kamyon gelin arabası görenlerin ilgi odağı oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA