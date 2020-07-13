Kamyon gelin arabası oldu
Kızılcahamam'da nakliyecilik işiyle uğraşan damat, gelin evine süslettiği kamyonuyla gitti.
13.07.2020 23:30 | Son Güncelleme: 14.07.2020 00:40
Kızılcahamam'da nakliyecilik işiyle uğraşan damat, gelin evine süslettiği kamyonuyla gitti.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde nakliyecilik ile uğraşan bir damat gelin evine süslettiği kamyonuyla gitti. Kamyonunu süsleten ve önüne 'Al Yazmalım' yazdıran damat, gelini evinden aldı. Daha sonra çift, birlikte düğün salonuna kadar kamyonla gitti. Kamyon gelin arabası görenlerin ilgi odağı oldu. - ANKARA
Kaynak: İHA