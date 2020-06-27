Kamyon emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı: 2 yaralı
BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran TIR'a kamyonun arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
27.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:32
BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran TIR'a kamyonun arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Gerede gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Eren Temir yönetimindeki 60 KC 704 plakalı kamyon, Özcan Dongaz'ın emniyet şeridine park ettiği 34 BT 364 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, yaralanan sürücüler, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA